Morto Wolfgang Becker regista di ‘Good Bye Lenin!’ | aveva 70 anni

, celebretedesco noto soprattutto per il successo internazionale del film Good Bye, Lenin!, è scomparso a Berlino all’età di 70dopo una lunga malattia. L’annuncio è stato dato oggi dal suo agente, a nome della famiglia. Illascia la moglie Susanne e la figlia Rike. “La famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento difficile”, ha dichiarato l’agenzia rappresentante.Good Bye, Lenin!: un capolavoro della cinematografia tedescaIl film Good Bye, Lenin!, presentato in concorso alla Berlinale del 2003, è stato un successo straordinario, con oltre sei milioni di spettatori solo in Germania. La pellicola è stata distribuita in più di 60 Paesi e ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui nove Lola ai German Film Awards, sei European Film Awards, un César, un Goya e una nomination ai Golden Globe.