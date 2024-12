Maresca elogia i giocatori del Chelsea per aver giocato in condizioni difficili

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-12 20:52:35 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il tecnico delEnzoè stato felicissimo dei suoiche si sono esibiti innel loro ultimo trionfo nella Conference League.È stata una vittoria di routine per i Blues in Kazakistan, superando l’FC Astana 3-1 e assicurandosi un posto nella fase a eliminazione diretta.I londinesi occidentali hanno preso presto il controllo, segnando due volte in cinque minuti.Marc Guiu è stato l’autore di entrambi i gol, il primo con una brillante corsa in solitaria e il secondo con una corsa oltre la linea.Renato Veiga ha segnato il terzo gol per il, mettendoli in totale controllo.L’Astana ne ha recuperato uno grazie a un tiro favoloso che ha colpito il palo ed è entrato poco prima dell’intervallo.