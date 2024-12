Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2024 in DIRETTA: fuori Deromedis e Tomasoni, non parte Sandra Naeslund

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:18 Forza Jole, al via il 2° quarto!Daniela Maier (GER)JOLE GALLI (ITA)Mylene Ballet Baz (FRA)Saskja Lack (SUI)13:17 E quindi, quando la svedese non c’è le altre ballano: avanti Berger Sabbatel e Grillet, ancora Francia tanto per cambiare.13:16 Clamoroso! Non! Incredibile, subito un colpo di scena!13:15 Quarti di finale femminili al via:(SWE)Marielle Berger Sabbatel (FRA)Jade Grillet Aubert (FRA)Abby Mcewen (CAN)Daniela Maier (GER)JOLE GALLI (ITA)Mylene Ballet Baz (FRA)Saskja Lack (SUI)Marielle Thompson (CAN)Hannah Schmidt (CAN)Talina Gantebein (SUI)Lin Nakanishi (JPN)India Sherret (CAN)Fanny Smith (SUI)Anouck Errard (FRA)Luisa Klapprot (GER)13:14 En plein francese in quarti di finale! Dentro anche Jay, insieme a Drury.