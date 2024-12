Ilfattoquotidiano.it - Lazza: “Ho deciso di puntare sulla musica quando ho rischiato di morire, ho perso 13 chili in un settimana. Dopo Sanremo sono diventato matto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nove dischi di platino con l’album Sirio, un secondo posto al Festival di2023, tra i rapper più ascoltati dalla Gen Z (e non solo),è uno dei pilastri dellaurban italiana. Un’ascesa incredibile e che non accenna ad arrestarsi, come dimostrano i numeri di un 2024 comunque ricco di successi, a partire dal brano 100 Messaggi, presentato alla serata finale del Festival die poi chiesto a gran voce dai fan.È uno Jacoporini (questo il suo nome) a tutto tondo quello che si è raccontato ai microfoni di Gianluca Gazzoli, conduttore del video podcast Passa dal BSMT, dove ha spiegato da dove è iniziata la sua passione per la: “Ho cominciato con la tastiera che mi ha regalato mio nonno. Avevo 4-5 anni, mi divertivo a cercare di riprodurre a orecchio le sigle dei cartoni come Dragon Ball.