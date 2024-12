Ilnapolista.it - La Juventus vince con catenaccio e contropiede, il possesso è una tassa per Thiago Motta (Corsport)

Lacon, ilè unaper)Il Corriere dello Sport dedica la copertina alla nuova: “e difesa, la formula del successo”.Scrive il Corriere dello Sport con Fabrizio Patania:È andata bene, è finita ancora meglio e il City, tenendo palla, ha costruito poche occasioni: 2-0 per la Juve con il 32% di. Sapete qual è l’altra partita vinta bene dalla Signora mollando il governo del gioco? Debutto Champions contro il Psv: 3-1 capitalizzando il 48%. I risultati (e le statistiche) confermano le sensazioni maturate dopo aver visto quasi tutte le partite.I dati delle partite dellaLadinon paga. I bianconeri faticano a penetrare negli ultimi 30 metri. O meglio: non producono occasioni e palle gol in proporzione accettabile rispetto al volume di gioco sviluppato.