La giovane mamma Rocio investita il camionista non risponde al gip | Era in stato di confusione Il nodo della chiamata all’avvocato

Milano, 13 dicembre 2024 – Ha scelto di avvalersifacoltà di nonre Francesco Monteleone, arredue giorni fa per omicidio stradale con l'aggravante dell'omissione di soccorso, per aver travolto e uccisoEspinoza Romero, 34 anni. "Non mi sono accorto", erano state le prime dichiarazioni del 24enne, assistito dai legali Mario Mongelli e Roberto Tournier. Oggi l'arreha deciso di nonre al giudice e i legali hanno chiarito che ilrenderà, poi, interrogatorio col pm. La Procura, nelle indagini coordinate dalla pm Paola Biondolillo e condotte dalla Polizia locale, ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. E dovrà decidere il gip Alberto Carboni, dopo l'interrogatorio di stamani nel carcere milanese di San Vittore., le notti con gli anziani del Trivulzio e gli studi per diventare infermiera: “Era felice, stava per ottenere la cittadinanza dopo 18 anni a Milano” La richiesta di domiciliari I legali hanno chiesto al gip di disporre come misura cautelare non il carcere ma gli arresti domiciliari per il