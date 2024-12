Bergamonews.it - In Bergamasca 6 negozi su 10 in affitto: “Aumenti per il 62% degli esercenti”

Leggi su Bergamonews.it

Il caro affitti grava suglibergamaschi. Nella città e nella provincia di Bergamo quasi 6e attività del terziario su 10 sono in. Tra questi, il 62% ha registrato un aumento del canone di locazione rispetto al 2023, per la maggior parte compreso tra il 5 e il 10% (61,1% attività). 18,2% ha avuto difficolta a sostenere la spesa per l’(I’11,4% ha fatto molta fatica). L’8,8% delle imprese non nasconde che, a fronte di un nuovo aumento, valuterà un cambio di sede.Sono queste alcune tra le principali evidenze emerse dall’ultimo osservatorio congiunturale Confcommercio Bergamo- Format Research, con il primo focus sugli affittiimmobili commerciali e sul contesto in cui si trova ad operare un campione rappresentativo di imprenditori del terziario bergamaschi.