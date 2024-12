Hitman | Agent 47 dal cast al sequel | tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

47, dalallesulLa serie di videogiochiha avuto due adattamenti cinematografici –– L’assassino ee 47 (qui la recensione) – ma mentre c’erano piani per un3, ilsembra ormai sempre più improbabile. La serie di videogiochi è stata innovativa per quanto riguarda il genere stealth. Mentre questi erano generalmente lenti e troppo seri,ha introdotto l’umorismo, consentendo ai giocatori di utilizzare travestimenti stravaganti e modi diversi di assassinare gli obiettivi. E dato che l’e 47 era un personaggio giocabile così divertente, si è dimostrata la serie perfetta da adattare in un.Purtroppo, gli adattamenti cinematografici non hanno avuto il successo che avrebbero potuto avere. Il primo adattamento, uscito nel 2007, che vedeva Timothy Olyphant nei panni dell’e 47, ha sì guadagnato 101 milioni di dollari a fronte di un budget di 24 milioni, dando alla 20th Century Fox il via libera a un, ma Olyphant non ha voluto tornare nel ruolo, il che ha fatto sì che i piani per ilvenissero trasformati nel reboot che è arrivato otto anni dopo,47, con protagonista Rupert Friend e diretto da Aleksander Bach.