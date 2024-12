Ilfattoquotidiano.it - Gnam, Boccioni rimosso dalla mostra sul Futurismo per la lite sulla didascalia

non c’è, anzi sì, anzi forse, anzi, no. L’esposizione delle Forme uniche della continuità nello spazio di Umbertoalla grandesulin corso alla Galleria nazionale d’arte moderna di Roma è durata meno di dieci giorni, rimossa il 12 dicembre dopo che il proprietario dell’opera, Roberto Bilotti d’Aragona, come preannunciato al Fatto, aveva diffidato il Ministero dall’esporla con laproposta. “Non riporta la data di concepimento, non rispecchia l’inquadramento scientifico e amministrativo pregresso” il punto della critica.In breve, l’opera – iconica per il, rappresentata anche sui 20 cent -, in comodato gratuito alla Farnesina, è stata inserita all’ultimo momento nella, dopo che era stata archiviata un’altra indagine, risultata infondata, riguardo un’altra opera didi proprietà di Bilotti.