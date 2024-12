Bergamonews.it - Domestica ruba gioielli, soldi e tablet all’anziana per la quale lavora: condannata a 4 anni e 10 mesi

Bagnatica. È stataa 4e 10di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 4mila euro per avertoper lafaceva le pulizie. Secondo l’accusa l’imputata, V.P., 31, di Bagnatica, aveva stordito la vittima, 73, offrendole una tisana nellaaveva aggiunto delle benzodiazepine, prima di commettere i furti. Infatti le veniva contestato il reato di rapina aggravata dalla minorata difesa dell’anziana e dalla somministrazione di sostanze venefiche.Il Collegio giudicante ha però riqualificato il reato in furto.Nell’udienza di giovedì 12 dicembre è stata sentita l’ultima teste della difesa, la mamma dell’imputata. La donna ha parlato dei problemi della figlia, in cura al Cps da tempo: “È una bambina nel corpo di un’adulta”.