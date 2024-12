Ilrestodelcarlino.it - Daniele Donnarumma rinnova con il Cesena fino al 2026: confermato in Serie B

Dicembre, mese di rinnovi in casa bianconera. Dopo Cristian Shpendi e Emanuele 'Manolo' Adamo, ecco arrivato anche quello di, anche lui nella lista delle scadenze di giugno 2025 e ora prolungato di un altro anno quindial. Con l’esterno classe 1992, come con gli altri, discorsi già avviati da alcune settimane: ieri è arrivata la firma e subito dopo l’annuncio sul sito della società. Trentadue presenze, quattro reti, di cui la prima sotto la Curva Mare nel derby di andata contro il Rimini e vinto per 5-2, più otto assist era stato lo score della sua prima stagione in riva al Savio. Arrivato a inizio luglio 2023 a titolo definitivo dal Cittadella,si è subito impossessato della corsia sinistra nel centrocampo a quattro di Domenico Toscano ed è stato uno dei trascinatori nella cavalcata vincente del Cavalluccio verso laB.