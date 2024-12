Repubblica.it - Corpo del padre 81enne abbandonato in una grotta: assolto uno dei figli. “Non lo sentivo da anni”

Il procedimento penale su Bruno Delnegro, il cui cadavere fu trovato avvolto in un sacco a pelo in Abruzzo nel 2022: sotto inchiesta ie una nuora accusati di aver fatto sparire i resti per continuare a percepire la pensione