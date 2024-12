.com - Controlli al Tufello, tre arresti durante controlli dei carabinieri

Leggi su .com

Nel quartieree nelle aree limitrofe di Roma, idella Compagnia di Montesacro hanno condottostraordinari che hanno portato all’arresto di tre persone.le operazioni, sono state identificate 90 persone, una delle quali segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti, e controllati 70 veicoli. Gliriguardano reati legati al traffico di droga e all’evasione daglidomiciliari.Alarrestata donna per drogaNel corso dei, una donna di 50 anni è stata arrestata nei pressi della sua abitazione, dove si aggirava con atteggiamento sospetto.I, insospettiti, hanno proceduto con una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo circa 30 grammi di cocaina e una somma in contanti di 125 euro, considerata provento dell’attività illecita.