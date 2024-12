Ilgiorno.it - Congresso Lega in Lombardia, il salviniano Toccalini fa un passo di lato. Strada spianata a Max Romeo

Milano, 13 dicembre 2024 – E alla fine l’ha avuta vinta Matteo Salvini. Ildellainsarà con un candidato unico, come da desiderio espresso anche con una certa insistenza dal segretario federale. A ritirarsi dalla corsa è Luca, deputato e leader dei giovani. E, soprattutto, ultra. Domenica allo Sheraton Milano San Siro, con prima chiamata alle 9.15, il palco sarà tutto per il capogruppo del Carroccio al Senato Massimiliano, candidato unico alla segreteria nella regione più importante, quella che ha dato i natali al movimento, nella provincia di Varese. L’onore delle armi Da Salvini è arrivato un sentito ringraziamento a"per la scelta di impegno e responsabilità in vista deldellaLombarda di domenica che confermerà un partito unito, in crescita e pronto a nuove sfide, con più di 200 sindaci e migliaia di amministratori locali e militanti, che chiedevano scelte unitarie e squadra compatta".