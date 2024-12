Ilfattoquotidiano.it - Cade e resta intrappolato nel rullo di un macchinario, morto operaio di 65 anni a Bianzone (Sondrio)

Il bollettino nero delle morti sul lavoro del nostro Paese prosegue inesorabilmente. Nel pomeriggio di venerdì 13 dicembre, ain provincia di, undi 65ha perso la vita mentre era impegnato nei lavori per la realizzazione della nuova tangenziale di Tirano, infrastruttura progettata in vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.L’incidente si è verificato intorno alle 14. La vittima, originaria della provincia di Potenza, stava operando con unutilizzato per la distribuzione del cemento sul terreno. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo è caduto all’interno di undel, rimanendoe perdendo la vita sul colpo.Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’