Ilgiorno.it - Bagnatica, tisana ‘drogata’: la pensionata crollava e la colf prendeva i gioielli: condannata

Bergamo – Per l’accusa aveva stordito l’anziana presso cui lavorava comecon gocce di benzodiazepine disciolte nellaal sapore di mirtillo per poi rapinarla dei, del tablet e di 70 euro in contanti. A processo per rapina pluriaggravata V.P., 31enne di(ai domiciliari) assistita dall’avvocato Anisa Rama. Ieri la sentenza davanti al tribunale collegiale che ha condannato l’imputata a 4 anni e 10 mesi riqualificando il capo di imputazione da rapina a furto, più una provvisionale di 4 mila euro. Il pm Santoro aveva chiesto la condanna a 7 anni e 2 mesi. Parte civile, E.S.di 72 anni, presente in aula con l’avvocato Brevi che associandosi alle conclusioni del pm ha chiesto un risarcimento di 10 mila euro. La difesa, secondo cui non sarebbe stata provata la responsabilità dell’imputata, ha invocato l’assoluzione perché il fatto non sussiste e la riqualificazione del reato in furto.