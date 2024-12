Amica.it - Angelina Jolie ha dato prova di essere simpatica e divertente in tv. Raccontando, per esempio, il suo piano B professionale: una scelta... mortale!

La domanda, alla fine, è: perché non lo fa più spesso? Guardareconcedersi al pubblico in interviste e apparizioni televisive per promuovere il suo nuovo film, Maria, è come conoscere una donna diversa. L’aura di algida perfezione che emana quando si mostra da lontano, si scioglie come neve al sole quando si lascia un po’ andare. È successo quando si è presentata scalza negli studi televisivi della Nbc per partecipare allo show serale condotto da Jimmy Fallon.Il contesto aiuta, certo. Il Tonight Show è una trasmissione dove non si viene messi in difficoltà, tutto è preparato e concor. Insomma, un luogo “sicuro”, come è da noi Che tempo che fa. Ma unacosì, che gioca e scherza col conduttore, a memoria non ce la ricordiamo.