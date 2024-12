Ucraina-Russia Orban | Zelensky rifiuta tregua Kiev | Tutto falso

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –L’ladi Natale nella guerra con la. Ad alimentare il caso sono le parole di Viktor. Il premier ungherese monopolizza l’attenzione con una telefonata a Vladimir Putin e chiama in causa Volodymyr. Sarebbe stato il presidente ucraino are l’ipotesi di unadi Natale con scambio di prigionieri. “Alla fine della presidenza ungherese dell’Ue, abbiamo compiuto nuovi sforzi per la pace. Abbiamo proposto un cessate il fuoco a Natale e uno scambio di prigionieri su larga scala. È triste che il presidenteabbia chiaramente respinto ed escluso questa possibilità. Abbiamo fatto quello che potevamo”, le parole di. A stretto giro,ha smentito categoricamente di aver affrontato il tema con, che a luglio ha fatto visita anella capitalee si è sostanzialmente proposto come mediatore senza nessun mandato dell’Ue.