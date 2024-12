Ilgiorno.it - Turismo sanitario, per la prima volta la Lombardia è sorpassata dall’Emilia Romagna: ecco chi viene a curarsi al Nord

Milano – C’era unal’impareggiabile sanità lombarda, che attirava migliaia di pazienti da ogni angolo d’Italia. Ma oggi, benché i suoi ospedali siano tra i migliori dello Stivale, non sono quelli più ambiti: laè stata infattiin quella chedefinita “mobilità ospedaliera”, cioè il valore che rappresenta i ricoveri di coloro che si spostano dalla propria regione di residenza a un’altra per avere cure migliori o più rapide. Perché ci si sposta A scalzare ladal podio più alto – beninteso, lo scarto è ridottissimo – è l’ultimo rapporto annuale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). I dati, riferiti al 2023, rilevano a livello nazionale una minore propensione a spostarsi rispetto al passato, in particolare per le cure di bassa e media complessità: gli italiani hanno iniziato a prediligere gli “ospedali di casa”, tant’è che il numero dei ricoveri fuori Regione è diminuito passando dai quasi 708 mila del 2019 ai circa 668mila ricoveri dell’anno scorso.