Swg-Centromarca, per Natale generi alimentari e bevande al primo posto, poi abbigliamento e libri

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Cosa regaleranno gli italiani a? Spenderanno di più o di meno? E quanto conterà la Marca nella scelta delle strenne o di cosa portare in tavola? A queste domande risponde la rilevazione Swg per, presentata oggi alla stampa. Tra le preferenze per regali e acquisti ilspetta a(36%), seguono l'(33%), i/giochi (32%), i prodotti per la cura della persona (30%) e per la casa (23%) e i dispositivi elettronici (17%). Pur in una fase di debolezza del potere d'acquisto per il 65% degli intervistati la somma investita nel periodo festivo in regali, pranzi e spese personali sarà superiore o uguale a quella dello scorso anno; inferiore per il restante 35%. Chi disporrà di un budget superiore si focalizzerà, in particolare, sull'alimentare (40% di risposte) e sulla ricerca della qualità (55%).