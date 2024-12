361magazine.com - SKINIUS lancia il primo “Post Christmas Calendar” con i best seller del brand. Per una skincare routine completa, efficace e delicata

In occasione del Natale,due cofanetti in edizione limitata per trasmettere l’emozione e i valori deldermatologico. Box esclusive, ideali per rigenerare e coccolare la pelle dopo le Feste e perfette da regalarsi o regalare Nato nel 2008 dalla sensibilita? d’animo (e di pelle) della biologa Dott.ssa Mariagrazia Boniardi,si sviluppa con un rivoluzionario spirito pionieristico che da sempre pone la dermatologia come pilastro e centro del suo sviluppo. I numerosi riconoscimenti dal mondo scientifico e la fedeltà dei consumatori hanno portatoda un piccolo home-office milanese a diventare una delle aziende di riferimento nel mercato dermocosmetico-dermatologico italiano in farmacia.L’approccioè semplice, pulito ed essenziale nella sua forma più pura e nel suo profondo contenuto scientifico, con una estetica minimal e raffinata.