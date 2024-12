Ilgiorno.it - Sciopero o no? Caos trasporti per il 13 dicembre dopo lo scontro Salvini-sindacati: aggiornamenti su treni e metro in Lombardia

Milano – L’unica certezza sullodeiproclamato il 132024 è l’incertezza, in Italia come in. Inizialmente, ilo hanno proclamato per tutto il giorno, poi il ministro Matteoha precettato i lavoratori riducendo la durata della protesta a quattro ore, ma l’Unione sindacale di base (Usb) ha definito “illegittima” tale decisione confermando la protesta “per l’intera giornata”. Insomma: nessuno è in grado di dire, al momento, per quanto tempo si potrebbero fermarepolitane, tram e bus. L’astensione dal lavoro riguardatalia, Trenord e l’Aziendamilanesi (Atm). Dall’agitazione sarà escluso il settore aereo, che manifesterà il 15. Ufficialmente, lodel settore ferroviario durerà dalle ore 9.00 alle ore 13.