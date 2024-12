Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei trasporti di venerdì 13, il Tar dà ragione all’Usb: cancellata la precettazione di Salvini per ridurlo a 4 ore

La Commissione di garanzia per gli scioperi non aveva formulato alcuna richiesta al ministero. E, nell’agire in autonomia, Matteoha scritto un’ordinanza nella quale non spiega quali siano le “ragioni” della, anche perché i “disagi” che aveva inserito tra le motivazioni sono un “effetto fisiologico di tale forma di astensione dal lavoro” né “emergono le motivazioni in base alle quali i disagi eccederebbero tale carattere”, tenuto conto che erano previste le fasce di garanzia.Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dell’Usb e ha cancellato l’ordinanza didel ministro deicon la quale aveva ristretto a 4 ore – dalle 9 alle 13 – logenerale proclamato per13 neiferroviari, locale, marittimo e del servizio taxi dalla stessa sigla sindacale con l’adesione di Cobas e lavoratori Atm Milano.