Ilrestodelcarlino.it - Riparte il Corno Express. Mezzi pubblici e skipass in un pacchetto scontato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per gli appassionati di sci e di snowboard è arrivato il momento di tornare in pista. Infatti, ilalle Scale è finalmente imbiancato, dando il via alla stagione sciistica che si aprirà sabato. Il ritorno della neve sull’Appennino, poi, segna anche il ritorno del, ilspeciale che racchiude attività e trasporti a prezzi agevolati e accessibili. Con il rinnovo dell’accordo tra Territorio Turistico Bologna- Modena,alle Scale, Trenitalia Tper e, si rinnovano anche attività e promozione per raggiungere le piste con i, ottenere loa un prezzo speciale e una convenzione per pranzare nella baite in quota. E si aggiungono alle ciaspolate, per gli amanti del trekking anche d’inverno, e in più, con l’acquisto della soluzione, si può approfittare di prezzi ridotti per il noleggio dell’attrezzatura da sci e di convenzioni per pernottamenti a Lizzano al Belvedere, da lunedì a giovedì, permessi dalla collaborazione con gli enti ricettivi del territorio.