Resta vedova con due figli | i colleghi le regalano le ferie

Forlì, 12 dicembre 2024 – Nel dolore più profondo, un gesto di solidarietà può diventare luce. È accaduto a Carmen Iacovazzo, 40 anni, che, dopo aver perso il marito Daniele Bosi, di soli 47 anni, a causa di un tumore aggressivo che è progressivamente peggiorato, ha trovato nei suoidella Saica Flex, azienda di imballaggi di Meldola, nel Forlivese, in cui lavora da diciotto anni, un aiuto inaspettato. Con un gesto generoso e corale, i compagni di lavoro hanno raccolto 700 ore die gliele hanno donate, per consentirle di recuperare un po’ di serenità e, soprattutto, di stare vicino ai suoi bambini che hanno appena perso il papà. Non solo. Anche l’azienda di Faenza, nel Ravennate, dove lavorara il marito si è mobilitata e ha organizzato una raccolta fondi per darle una mano a ripartire.