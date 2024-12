Iltempo.it - "Potrei fare una Guida Michelin dei tribunali...", Antonio Ricci paladino dei consumatori

Leggi su Iltempo.it

Il premio "Amico del consumatore", conferito annualmente dal Codacons a figure di spicco del mondo dell'informazione, dell'economia, della politica e della società civile distintesi per l'impegno e l'attenzione verso i cittadini e i, è stato assegnato oggi, 12 dicembre 2024, ad. Lo storico ideatore di programmi quali Drive In e Striscia la Notizia, che ha cambiato per sempre l'approccio con la satira nel nostro Paese e che va in onda da trentasei anni, è stato insignito del riconoscimento per il suo prezioso contributo nel promuovere trasparenza e sensibilizzare l'opinione pubblica su temi di rilevanza sociale tramite Striscia. Nei suoi quasi quarant'anni di trasmissioni, attraverso inchieste memorabili, campagne sociali e battaglie contro i poteri forti, il tg satirico è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini che si rivolgono, spesso esasperati, proprio a Striscia per denunciare ingiustizie, truffe e sprechi di denaro pubblico.