Pisa consegnata la perizia sullo Stadio | valore stimato in 429 milioni di euro

Lanazione.it - Pisa, consegnata la perizia sullo Stadio: valore stimato in 4,29 milioni di euro

, 12 dicembre 2024 – La società Avalon Real Estate ha consegnato oggi al Comune diladi stima aggiornata sull’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Il documento, commissionato dall’amministrazione comunale, fornisce un quadro dettagliato delle opzioni relative aldell’impianto sportivo, tenendo in considerazione eventuali scenari di cessione, concessione del diritto di superficie o locazione pluriennale. La valutazione complessiva dell’area urbana è stata stimata in 4,29di, cifra che include sia ildi mercato dello(3,52di) sia quello relativo alla potenzialità edificatoria ad uso commerciale, quantificata in 770 mila. L’usufrutto è stato invece calcolato con undi 3,21diper una durata di 30 anni.