Lortica.it - Non fare l’indiano

Leggi su Lortica.it

Nel 1836, durante la primavera, dalle terre di Albuquerque, nel Nuovo Messico, fino al confine con l’Arizona, si mise in viaggio Makhpiya Pink. Era un uomo un po’ strano, che usava tingersi i capelli con creme ricavate da polveri essiccate di fiori della prateria. Lo chiamavano Nuvola Rosa, e così desiderava essere chiamato.Con il suo cavallo pezzato nero e bianco, Barros, si diresse verso il grande deserto rosso dello Utah. (Barros, peraltro, non volle nemmeno dare un’occhiata alla Valle dei Monumenti, probabilmente perché non capiva l’italiano e, ancor più, perché in quella zona c’era poca acqua). Dopo aver attraversato il deserto, raggiunse l’accampamento dei Navajo a Bandiera, l’attuale Flagstaff. Qui trovò riparo e ospitalità nella tenda di Nuhkeio (di cui il significato del nome resta ignoto).