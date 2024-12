Laverita.info - Macché farmaci più sicuri della storia. Gli studi che sconfessano le virostar

Burioni & C. negano ancora i danni delle iniezioni. Scordano le ricerche su miocarditi (a volte fatali), paresi, e «fallimenti vaccinali». Molte erano note quando, con Omicron, Draghi varò le contravvenzioni per gli over 50.