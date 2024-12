Ilgiorno.it - Lo sgomento e il dibattito sul traffico. Stasera il presidio di protesta. Sala: "Avanti coi sensori sui camion"

Leggi su Ilgiorno.it

"Sono molto scosso da questa vicenda. La dinamica è violenta, cruenta. Stanno facendo delle indagini e non voglio anticipare quello che può emergere". Così il sindaco Giuseppecommenta l’incidente avvenuto ieri mattina in viale Serra e costato la vita ad una mamma di 34 anni travolta da unmentre attraversava la strada sulle strisce pedonali spingendo un passeggino con dentro due gemelli rimasti pressoché illesi, non fosse per qualche lieve escorazione. La madre della vittima, invece, ha riportato un trauma cranico. Secondo quanto ricostruito finora, la donna ha attraversato col semaforo verde. E altrettanto avrebbe fatto ilista, che stava svoltando per immettersi in viale Serra. Anche da qui la richiesta del sindaco: andarecon l’obbligo di avere a bordoche rilevino l’angolo cieco,che, ovviamente, funzionino come si deve, fatto attualmente non scontato.