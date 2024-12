Ilrestodelcarlino.it - “Liberi per cambiare“ fa il bilancio annuale:: "Al servizio della gente"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alla cena diper. Sabato sera al ristorante Nenè di Urbino si è svolta la riunione e cena natalizia dell’associazione omonima alla lista del sindaco Maurizio Gambini dove gli iscritti si sono ritrovati anche per ripercorrere gli obiettivilegislatura in corso. "Questa associazione – ha detto il presidente, Marcello Ciaroni – nasce con l’intento di essere un punto di riferimento per tutti coloro che vorranno portare il proprio contributo. Noi saremo alaperti alle idee e al contributo di ognuno". Tra i focusserata il tema dei giovani. "Si sta costruendo – ha detto uno dei giovani del gruppo, Lorenzo Lorenzoni – una città con tanti spazi che saranno presto a nostra disposizione: dalla Data agli spazi all’apertoFortezza e del Parco dell’Aquilone, dove potremo organizzare eventi di richiamo per tutti".