Le ricerche scientifiche e le testate inaffidabili

Un lettore ci ha segnalato che in questo momento uno “studio” sta diventando virale in specifici contesti social.Lo “studio” che ci ha linkato s’intitola:BioNTech RNA-Based COVID-19 Injections Contain Large Amounts Of Residual DNA Including An SV40 Promoter/Enhancer SequenceEd è stato pubblicato sul sito Public Health Policy Journal, nome che onestamente non avevamo mai sentito prima d’ora.La “testata”La prima cosa che va sottolineata è che publichealthpolicyjournal è in tutto e per tutto un blog, non una testata scientifica, un blog come quello che state leggendo in questo momento. Pertanto – anche se scrivono che quanto pubblicano è stato revisionato – ci troviamo di fronte a una fonte inaffidabile, che se anche davvero facesse le revisioni a quanto pubblica non avrebbe una commissione di revisori all’altezza delle vere