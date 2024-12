Inter-news.it - Lazio, 2 assenti per l’Ajax: i convocati! Fuori un titolare e un ex Inter

Leggi su Inter-news.it

La, prima di affrontare l’lunedì sera, sfideràin Europa League. Marco Baroni ha diramato la lista dei giocatori, dove mancano due giocatori.ALL’ORIZZONTE – Laquesta sera sarà impegnata all’Amsterdam Arena contronel match valido per l’Europa League. Con un successo, i biancocelesti sarebbero ad un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione, che mantiene lo stesso format della Champions League. Diramate le convocazioni da parte di Marco Baroni, dove non figurano Alessio Romagnoli e Matias Vecino. Il centrale difensivo, ex Milan, ha riportato un infortunio muscolare durante la partita contro il Napoli. Quanto all’uruguaiano ex, Vecino si era fatto male nell’ultima sfida di Europa League contro il Ludogorets.