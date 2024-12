L’anno, iniziato male, sta per concludersi peggio

Leggi su Ildenaro.it

I giochi ancora non sono fatti. Il francesismo è voluto perché, al momento, il condomino di Palazzo UE più problematico è per l’appunto l’antica Gallia.Più precisamente, quanto ne é rimasto da quando Cesare ne fece una colonia dell’Impero di Roma. Già a quel tempo la popolazione d’ Oltralpe era piuttosto focosa e irrequieta, caratteristiche che distinguono ancora oggi la stessa dagli altri popoli europei. Il paradosso che si é creato con la vittoria dell’ultra destra alle ultime elezioni non da certo segnali che si possa realizzare un passaggio delle consegne ai prossimi che andranno al Governo con modalità soft. È solo uno dei molti problemi che assillano la UE e che devono essere risolti presto e bene. Pur consci che non è una rivelazione brusca, si deve riconoscere ancora una volta che quella costruzione, al momento, non è “né carne, nè pesce”, come si dice nel villaggio in circostanze analoghe.