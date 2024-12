Quotidiano.net - La tigre Boris percorre 200 chilometri per riunirsi alla compagna. Una speranza per il ripopolamento

Roma, 12 dicembre 2024 – La storia die Svetlaya, due cuccioli didi 3 e 5 mesi, ha inizio nel 2014, sulle montagne Sikhote-Alin in Russia. Allevati insieme come orfani, sono diventati protagonisti di una storia incredibile: cresciuti in cattività e rilasciati a 18 mesi, i felini sono stati separati da più di 100 miglia (quasi 200) con l'obiettivo di aumentare il popolamento delle tigri nella regione Pri-Amur, lungo il confine russo con la Cina. A raccontarlo è il New York Times. Gli scienziati hanno monitorato i cuccioli fino a quando, più di un anno dopo il loro rilascio, è successo qualcosa di inaspettato:ha camminato oltre 195, quasi in linea retta, fino al punto in cui Svetlaya aveva deciso di stabilirsi. Circa sei mesi dopo il ricongiungimento, la femmina ha datoluce una cucciolata.