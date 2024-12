Liberoquotidiano.it - La Roma riprende a correre: 3-0 al Braga in Europa League

Leggi su Liberoquotidiano.it

Successo importante per lache supera 3-0 all'Olimpico ile avvicina la qualificazione al playoff di, a due giornate dalla conclusione della prima fase della competizione. A segno, come racconta la cronaca di Adnkronos, Pellegrini al 10' del primo tempo e Abdulhamid al 2' e Hermoso al 46' della ripresa. Partita dominata in lungo e in largo dai capitolini che trovano poca resistenza nell'avversario. In classifica i giallorossi salgono a quota 9, superando i portoghesi che restano fermi a 7 punti. Il 23 gennaio latorna in campo in Olanda contro l'Az Alkmaar e ilin Belgio contro l'Union Saint Gilloise. I padroni di casa partono forte e sbloccano il match dopo dieci minuti con Pellegrini. Il capitano, rilanciato per l'occasione da Ranieri, va a segno con un preciso rasoterra dal limite dell'area.