Ilrestodelcarlino.it - Fuga di gas a Casalgrande, evacuata una famiglia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 12 dicembre 2024 – Unadi gas si è registrata poco dopo le 17,30 di oggi a, in via Statutaria, dove è stata fatta evacuare per precauzione unadi tre persone. La fuoriuscita, stando a quanto ricostruito da sommarie informazioni, sarebbe dovuta ad una rottura di una tubazione che ha portato ad una copiosa perdita. La viabilità è stata momentaneamente sospesa. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale di Ireti che effettuerà uno scavo per raggiungere il tubo interessato e procedere alla riparazione.