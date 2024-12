Fiorentina | battere il Lask stasera 1845 per qualificarsi subito Gioca Kean Martinelli in porta Il caso Biraghi Formazioni

.com - Fiorentina: battere il Lask (stasera, 18,45) per qualificarsi subito. Gioca Kean. Martinelli in porta. Il caso Biraghi. Formazioni

Leggi su .com

Non fa calcoli, giustamente, Raffaele Palladino: "pretende" che la(18,45, diretta su Sky) vinca con gli austriaci dele metta l'ipoteca per la qualificazione agli ottavi di Conference League senza doverre un turno supplementare nei prossimi mesi. Il calendario è già troppo affollato. Dunque, in campo squadra solida. GiocheràL'articoloil, 18,45) perin. Ilproviene da Firenze Post.