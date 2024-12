Lanazione.it - Esplosione di Calenzano, il calvario dei feriti in ospedale. “Stiamo lottando con loro”

Livorno, 12 dicembre 2024 – Restano stazionarie, e quindi ancora gravi, le condizioni di Emiliano Braccini, l’autista di Vicarello (nel comune di Collesalvetti in provincia di Livorno) 51enne della ditta di trasporti Meri Trans, che ha riportato ustioni su circa il 60% del corpo in seguito all’avvenuta al deposito Eni di via Erbosa alunedì mattina. L’ha causato la morte di cinque lavoratori e il ferimento di 26 persone, incluso Emiliano Braccini e con lui Luigi Murno. Come hanno raccontato i testimoni dell’incidente, Emiliano Braccini “dopo la deflagrazione, pur avvolto dalle fiamme, ha avuto il sangue freddo per togliersi da solo tutti gli indumenti ignifughi che indossava in quel momento. Tutti gli autisti delle autocisterne sono tenuti a usare l’abbigliamento tecnico proprio per l’elevato grado di pericolosità dellemansioni e dell’ambiente di lavoro.