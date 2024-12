Movieplayer.it - Ecco DinoMonsters Movie, il canale dedicato al cinema di mostri e dinosauri

Leggi su Movieplayer.it

Il target delè specifico: tutti gli amanti deie deisono chiamati a raccolta come spettatorileggendari,giganti e creature spaventose: un viaggio epico tra avventure, battaglie titaniche e mondi fantastici! Tutto questo èdisponibile su Samsung TV Plus, il servizio TV in streaming gratuito e supportato dalla pubblicità.senza tempo,enormi e creature epiche affollerannos, il nuovotematicoagli amanti deladrenalinico e bizzarro. Con storie avvincenti, creature fantastiche e battaglie spettacolari, ogni titolo rappresenta una vera e propria immersione in un mondo dove la fantasia non ha limiti. Alcuni film presenti in palinsesto Gli spettatori seguiranno così le avventure di un gruppo di coraggiosi .