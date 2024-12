Ilfattoquotidiano.it - È morto il papà di Jenny Guardiano, ex volto di Temptation Island: l’annuncio sui social con una dedica: “Avrei dato la vita per guarirti”

Il padre di, Angelo, non ce l’ha fatta. A darneè stata l’ex concorrente di, che solo pochi mesi fa cominciava il viaggio nei sentimenti insieme al suo fidanzato Tony Renda. La siciliana ha scelto di condividere la notizia con un tenero scatto che la ritrae, sorridente, in compagnia di suo padre. E un toccante messaggio con cui gli dice addio: “Papino mio, oggi mi hai lasciato, hai lottato tanto contro quel brutto cancro, ma tu sei stato più forte.la miapere non vederti più soffrire. Ti amo amore mio“, è ladella donna a suo padre.Un addio che l’ex concorrente diha voluto ribadire anche con un post su Instagram. “Proteggimi per sempre – scrive -. Hai sofferto tanto, un brutto cancro ti ha portato via da noi, ma tu hai lottato tanto e sei stato fortissimo.