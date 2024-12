Lettera43.it - Donald Trump è la Persona dell’anno 2024 per il Time

è stato nominato’s Person of the Year, un riconoscimento che il giornale americano gli ha assegnato per la sua rimonta politica «senza pari nella storia degli Stati Uniti».è infatti il primo presidente dai tempi di Grover Cleveland a tornare alla Casa Bianca dopo una sconfitta elettorale. La nomina, annunciata oggi 12 dicembre, segue la sua vittoria contro Kamala Harris nelle elezioni di novembre, dove ha riportato il partito Repubblicano a controllare sia il Senato sia la Camera. Nella rosa delha battuto Harris e il suo grande sostenitore Elon Musk, giànel 2021, e che la rivista ha indicato tra i dieci finalisti.Editor-in-Chief Sam Jacobs explains whywas chosen as thePerson of the Year https://t.co/rhQ315SLSv—(@) December 12,La storica rimonta politica didopo l’assalto al Congresso del 2021è riuscito a farsi rieleggere nonostante i procedimenti giudiziari e il tentativo di ribaltare i risultati delle elezioni del 2020, culminato nell’assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori il 6 gennaio 2021.