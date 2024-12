Colpa di tua figlia Affari Tuoi bufera dopo la partita di Osvaldo | interviene anche Stefano De Martino

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Èdella”.ladi“Non Bevilacqua”, il concorrente del Trentino Alto Adige. L’uomo, in pensione43 anni di lavoro come direttore di supermercati e capo delle svendite, ha sfidato la sorte con il pacco numero 17.non era solo, con lui c’era lastra Chiara, la cui madre è Donatella. È il concorrente del Trentino a spiegare la situazione aDe: “Io ho due figli avuti da una precedente relazione, Nicol e Mirko. Poi ho ritrovato l’amore 25 anni fa con Donatella e ho accolto laChiara, ho preso tutto il pacchetto!”. Le cose vanno subito bene e il Dottore inizia sin da subito ad offrirci dei soldi: “È bello l’assegno eh, ma non è nostro!”.>> “Come se n’è accorta”., Alessia scopre il contenuto del pacco grazie aDeè sicuro e cambia il pacco con il numero 11, perché “è la data di nascita di mia moglie e lei mi ha salvato la vita.