Quotidiano.net - Cnn, Biden commuterà la pena a 1.500 persone, 39 graziate

Il presidente Usa Joeannuncerà oggi chele condanne di circa 1.500e concederà la grazia a 39condannate per crimini non violenti. Lo riferisce la Cnn citando proprie fonti aggiungendo cheprometterà anche che nelle prossime settimane saranno annunciate ulteriori misure. I quasi 1.500 individui le cui lunghe condanne saranno commutate oggi, scrive ancora la Cnn, sono stati posti agli arresti domiciliari durante la pandemia di Covid-19 ma nel frattempo hanno mostrato chiari segnali di pentimento e sforzi per essere reintegrati nelle loro comunità. Così come le 39condannate per crimini non violenti e oggetto del provvedimento di grazia. "Si tratta di individui che hanno trovato un impiego, hanno migliorato la loro istruzione, si sono presi cura dei loro figli e dei loro familiari e si sono davvero reintegrati nel tessuto delle loro comunità", ha detto alla Cnn un funzionario dell'amministrazione a conoscenza del dossier.