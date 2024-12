361magazine.com - Caso Mammucari, il commento al veleno della ex

Leggi su 361magazine.com

La questione Belve non si placaTeoha chiesto scusa, dopo la sua decisione di abbandonare l’intervista a Belve. Eppure, non è servito a placare polemiche e varie opinioni.Nelle ultime ore, la sua ex, da cui ha avuto anche una figlia, Thais Souza Wiggers, mobrasiliana ha pubblicato una storia abbastanza eloquente su Instagram: “Tempo al tempo.Prima o poi la maschera cade” sotto cui ha allegato anche l’emoji delle maschere e di una pantera, un possibile riferimento proprio a Belve.Non è detto che il riferimento sia per forza alla trasmissione e al comportamento di, ma i rapporti tra i due sono tesi, come confessato tempo fa a Verissimo dal conduttore.Leggi anche: Belve,pubblica dei messaggi poi li cancella e si scusa: «Ho sbagliato»“Non è un rapporto buono, ma da genitori, perché altrimenti se fosse buono saremmo ancora insieme“.