Calciomercato.it - Caos Milan: Fonseca deluso dalla squadra, il retroscena su Calabria

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico portoghese è triste in conferenza stampa e attacca i giocatori del Diavolo: ecco cosa è successo nei minuti finali della garaNon basta la vittoria, che avvicina ilalla qualificazione diretta agli Ottavi di finale di Champions League, per far sorridere Paulo: ilsu(LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico portoghese si è presentato in conferenza stampa visibilmente emozionato, con gli occhi lucidi. L’ex Lille ha così mostrato tutta la sua delusione per l’atteggiamento della, accusato di non aver dato tutto per la maglia.è triste e lo dice senza troppi giri di parole per come si sono comportati alcuni dei suoi calciatori, tanto da essere pronto a mandare in campo i ragazzi delFuturo.