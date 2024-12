Amica.it - Al look romano di Letizia di Spagna manca qualcosa

Dopo l’arrivo a Roma e la visita all’Associazione Ispanisti Italiani con totalbianco,diprosegue il viaggio di Stato con una mise romantica rosa pallido.Nella capitale la regina si è diretta al Quirinale per incontrare il presidente Sergio Mattarella con un completo in tweed di Carolina Herrera, impreziosito da giacca ricamata con maniche a sbuffo e gonna tubino. Ortiz ha completato il suo outfit con borsa in nappa e slingback dal tacco kitten, tutto firmato Magrit. Un outfit impeccabile in cui però si sente lanza di un dettaglio che omaggi il paese ospite: anche solo un piccolo accessorio di una firma italiana.C’è ancora una chance. Il viaggio proseguirà con tappa a Napoli: chissà che nella città partenopea la regina non indossi una mise made in Italy. GUARDA LE FOTOGli insospettabililow cost didiAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATA AldidiAmica.