Formiche.net - Addio Sahel? Ecco cosa c’è dietro la ritirata della Wagner

Leggi su Formiche.net

La fuavrebbe avviato una parzialedal, come effetto del combinato disposto del massacro di combattentiavvenuto il 28 luglio nella regione settentrionale del Mali e dell’offensiva ucraina nell’oblast di Kursk messa in atto a distanza di una settimana. Questi eventi avrebbero messo a dura prova la struttura e le operazionicompagnia militare privata(ora ribattezzata “Africa Corps” e posta sotto il controllo del ministeroDifesa russo) nel continente africano. Ad avanzare questa tesi è Jacob Zenn, adjunct assistant professor di Movimenti armati africani e Attori violenti non statali nella politica mondiale presso il Programma di studi sulla sicurezza dell’Università di Georgetown, in un articolo scritto per la Jamestown Foundation.Il massacro, condotto dal gruppo affiliato ad al-Qaeda noto come il Gruppo di Sostegno all’Islam e ai Musulmani (Jnim) e il più secolare Coordinamento dei Movimenti dell’Azawad (Cma), ha rappresentato un duro colpo per la