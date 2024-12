Amica.it - Unghie marroni: idee per una Mocha Mousse manicure

Se ci aveva pensato laEspresso a riportare in auge lee le tonalità corpose del caffè, a dare la spinta ulteriore alle sfumature del marrone ci ha pensato la scelta di Pantone Color Institute per il colore dell’anno 2025. Il, un castano caldo e accogliente, un must della stagione fredda. Caratterizzato «da una ricchezza innata che nutre con la sua suggestione della qualità deliziosa del cacao, del cioccolato e del caffè, facendo appello al nostro desiderio di comfort», si legge nella nota che spiega la scelta.Laè il trend da cavalcare nelle feste e per cominciare l’anno: un’alternativa allenatalizie (e ai loro colori tradizionali) e alla nail art a tema che impazza in questo periodo. Qualche idea persono da osservare e copiare nel video di Amica.