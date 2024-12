Ilrestodelcarlino.it - Tredici scuole della Valmarecchia in rete per i negozi del territorio

Contrastare gli acquisti online con un progetto per promuovere lo shopping sule aiutare lelocali. E’ questo l’obiettivo di ‘Valore Scuola’, l’iniziativa sociale di Valore Romagna a sostegnodidattica locale. Gli istitutiche aderiscono al progetto, rilasciando direttamente alle famiglie dei ragazzi una card gratuita di Valore Romagna, riceveranno ogni anno un bonus in denaro sulla base (e in percentuale) degli acquisti effettuati dalle famiglie, neiaderenti al circuito. Più acquisti sul, più soldi arriveranno alla scuola. Una vera e propria rivoluzione che, ponendo al centro l’economia locale, mette a sistema tutti i comparti di una comunità. Accanto alla scuola media Battelli di Novafeltria, tra i primi istituti scolastici a sposare l’iniziativa ci sono i plessi di Talamello e San Leo.